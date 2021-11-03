На чьей улице праздник?

№37 (661) от 3 ноября 2021 г.

По традиции ежегодно во второе воскресенье октября в России отмечается День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В Орловской области, несмотря на ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку, праздник решили отметить 22 октября с песнями и плясками в конгресс-холле ТМК «ГРИНН».

Как и положено в таких случаях, говорили в этот день только о хорошем, убеждая общественность, что кризиса с продовольственными товарами в текущем году не будет. Сергей Борзенков – зампред правительства области по развитию АПК, словно забыв, что планировалось получить не менее 4,3 млн тонн зерна по итогам 2021 года, скорректировал прогноз до 3,7 млн тонн. К слову, за неделю до праздника в регионе собрали порядка 3,1 млн тонн. Теперь надежда на кукурузу, уборка которой в самом разгаре. Одним словом, свиньи голодать не должны. А что же люди? Здесь уже загвоздка.

Почему дорожают продукты

В текущем году орловские аграрные чиновники, воодушевленные лозунгом Клычкова: «Мы больше свиной регион», словно забыли, что в первоочередном порядке нужно обеспечивать продовольствием население, а не идти на поводу у олигархов-латифундистов, успешно освоивших экспортные рынки и получающих сверхприбыли за счет реализации продукции, выращенной на орловских землях.

Итоги бездействия команды Клычкова с его замами и помощниками по АПК таковы, что продовольственная инфляция в Орловской области одна из самых высоких в стране. Провалено производство сельхозкультур, идущих на переработку и производство крупяных изделий. Получены самые низкие за последние пять лет урожаи гречихи, овса, ячменя, гороха, проса. В результате «социальные» гречка, овсянка, перловка, пшёнка и горох существенно выросли в цене.

Провал по производству картофеля иначе как позором не назовешь. На 1 октября текущего года, по данным Росстата, в хозяйствах всех категорий Орловской области было собрано всего 160,8 тыс. тонн «второго» хлеба (72,7% к 2020 году). Таким образом, не только обновлён пятилетний антирекорд команды Клычкова по валовому сбору картофеля, но и цены на этот продукт в разгар уборочной кампании увеличились более чем в два раза.

Несмотря на клятвенные заверения Сергея Борзенкова, увеличить производство овощей в Орловской области так и не удалось. По состоянию на 1 октября в хозяйствах всех категорий региона собрано всего 47,8 тыс. тонн овощей (89,1% к 2020 году), из них 40,1 тыс. тонн или 84% всего объема овощей собрали сами граждане, владельцы ЛПХ и простые дачники, не получающие от чиновников ни копейки госсубсидий. 83% картофеля вырастили «частники» на своих приусадебных участках, также не пользуясь средствами господдержки. Будет ли им оказана помощь в продаже излишков выращенной сельхозпродукции – большой вопрос.

На рынках и в сетевых магазинах стоимость килограмма картофеля превышает 40 рублей. О том, как наладить кооперацию по поставкам менее дорогого и менее «химозного» картофеля на прилавки магазинов и рынки города Орла, аграрные чиновники ничего не сообщают. Видимо, не имеют таких планов.

Что в результате такой политики имеют жители региона? Каждый «зерновой», «масличный» или «свиной» «рекорды» оборачиваются новыми ценовыми рекордами на основные продукты питания. Агросектор перестает быть социальным. Чем же тогда занимается целый агропромышленный блок, включая департамент сельского хозяйства, курирующий не только вопросы производства, но и переработки сельхозпродукции?

Тема промышленного производства продовольственных товаров звучит всё реже. Вот и на праздничном мероприятии работники подотрасли переработки сельхозсырья как-то заметно отмечены не были. Нечем похвастаться? К сожалению, это так. По данным Орелстата, за 9 месяцев текущего года в регионе на 24,5% сократилось производство плодоовощных консервов, производство муки снизилось на 26,9%, крупы – на 19,3%, сахара – на 41,2%, сыров – на 24,8%, молока – на 13%, изделий хлебобулочных недлительного хранения – на 7,2%. Такое резкое снижение показателей производства к соответствующему периоду 2020 года заставляет задуматься об обеспеченности региона продукцией собственного производства, а также о том, насколько ответственно к этому подходят чиновники департамента сельского хозяйства, одна из которых, заместитель руководителя Евгения Суровцева была удостоена звания «Почётный работник агропромышленного комплекса России». Что тут сказать: «И мы пахали»! И результаты, можно сказать, налицо: молочная отрасль продолжает стагнировать, показатели производства картофеля, овощей, плодов и ягод ухудшаются, снижается производство крупяных культур, гороха, муки, круп и других социально значимых продовольственных товаров и продуктов.

Хаос и профанация

В чьих руках аккумулируются сверхприбыли от агробизнеса? Известны ли губернатору Клычкову итоги ежегодного конкурса «Социальная ответственность агробизнеса Орловской области»? Ожидаемо в списке победителей среди социально ответственных товаропроизводителей нет ни компании Мираторг, ни Авангард-Агро, ни Русагро, ни КДВ Групп, занимающих практически треть пахотной земли в Орловской области. Зато эти предприятия присутствуют в ежегодном рейтинге топ-200 частных компаний страны из списка Forbes, где Русагро расположилось на 66 месте с объемом выручки за 2020 год 159,2 млрд руб., КДВ Групп на 68 месте с объемом выручки за 2020 год 153,9 млрд руб., Мираторг на 75 месте с объемом выручки за 2020 год 139,2 млрд руб.

Получается, вся надежда только на свои, коренные сельхозпредприятия? Остальным и дела нет до жителей области, сельских районов, и им нужны лишь наши природные ресурсы? Клычков, продолжая поддерживать крупный агробизнес, конечно, время от времени ностальгирует по колхозам и совхозам. Но что мешает ему обеспечить успешное функционирование всех четырёх сельхозпредприятий, находящихся в собственности области? Кстати, два из них – АО «Агрофирма Мценская» и АО «Племенной завод имени

А. С. Георгиевского» — в этом году стали номинантами областного конкурса «Социальная ответственность агробизнеса Орловской области».

О том, что Клычков мало вникает в вопросы развития подведомственных сельскохозяйственных предприятий, полностью доверившись в этом Сергею Борзенкову, говорят многие факты. До сих пор не решена судьба некогда успешного ливенского предприятия АО «ПЗ» Сергиевский», переданного в собственность области при губернаторе Потомском. Увод федеральной земли в частные руки, обветшание материально-технической базы предприятия, коровников как-то не особенно заботит губернатора и чиновников департамента сельского хозяйства.

А что происходит с еще одним сельхозпредприятием, акционером которого является Орловская область, — АО ОПХ «Красная Звезда»? Уверен ли губернатор, что после проверки компетентных лиц, способных отличать племенных коров от обычных и анализировать фактические показатели производства, к нынешнему руководителю хозяйства не возникнет вопросов? Где рекордные показатели производства молока, которые должны быть в племенном предприятии? Как мы помним, к прежнему руководителю Олегу Тимохину, имеющему специальное сельскохозяйственное ветеринарное образование и даже ученую степень, вопросы возникли, и он был отстранен от должности. Так по какому же принципу на должность руководителя АО ОПХ «Красная Звезда» был назначен Виктор Прозвицкий – экс-депутат облсовета и коммерсант, не имеющий практики ведения сельскохозяйственного производства? Или он проходил стажировку у своего бывшего коллеги по автошколе, старшего мастера производственного обучения Николая Антонова, также ранее не имевшего такого опыта, но решившегося на получение гранта на развитие животноводства в Кромском районе? Полагаем, Сергей Борзенков охотно согласовал выделение государственных средств начинающему фермеру Антонову в 2018 году на создание фермы по откорму КРС до 170 голов. Очевидно, теперь «старший мастер производственного обучения» Антонов учит своего бывшего начальника разводить крупный рогатый скот. Пока, правда, не очень успешно. Прозвицкий вдвое снизил поголовье коров в АО ОПХ «Красная Звезда». Для региона подрыв такого важного направления, как производство молока, причем в подконтрольной областному правительству сельхозорганизации, свидетельствует о полном хаосе в системе управления АПК. Что говорить тогда о независимых сельхозпредприятиях, не получающих государственные субсидии? К примеру, в октябре текущего года ООО «Маслово» заявило о прекращении производственной деятельности по переработке молока в регионе. Коровы там пока ещё остаются, но надолго ли? В ООО «Маслово» содержатся более 2,5 тысячи голов КРС и почти 700 голов дойного стада. Что предпринимают чиновники, чтобы сохранить молочное поголовье?

Кажется, падать уже некуда. Орловская область находится в хвосте регионов ЦФО по численности дойных коров и производству молока. За 9 месяцев текущего года в хозяйствах всех категорий было надоено всего 127,5 тыс. тонн молока (99,8% к январю-сентябрю 2020 года). В то время как хозяйства других регионов ЦФО обеспечили в целом прибавку в производстве молока на 1,8%.

Хаос и профанация в аграрной политике Орловского региона доходят до абсурда. Так, буквально через несколько дней после награждения АО «Племенной завод имени А. С. Георгиевского» в номинации «Социальная ответственность агробизнеса Орловской области» в прессе появилась информация, что Ливенский районный суд Орловской области признал это предприятие виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде приостановления деятельности фермы КРС сроком на 90 суток путем запрета вывоза отходов животноводства и их складирования на земельном участке с нарушением ветеринарно-санитарных правил.

Как сообщается, в сентябре 2021 года в Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям поступила жалоба на то, что навоз от молочно-товарной фермы хозяйства течёт в овраг, пересекаемый объездной дорогой в районе ул. 1-я Пушкарская в Ливнах. Специалисты выехали на место с проверкой и установили, что территория предприятия не имеет ограждения, отсутствует навозохранилище. Навоз из помещений для содержания животных вывозится за территорию фермы и складируется на земельном участке, откуда отходы животноводства стекают в овраг, пересекаемый объездной дорогой.

Господа чиновники, вы когда номинировали это предприятие на конкурс и присваивали ему первое место как социально ответственному, знали об этих фактах? Вы вообще владеете информацией о производственных процессах в подведомственном области племпредприятии?

Может, вместо того, чтобы закрывать глаза на происходящее, департаменту сельского хозяйства и нашим законодателям стоит предложить сельхозтоваропроизводителям технологии приготовления ценных органических удобрений из навоза КРС и субсидировать их внесение в почву? Начиная с 2017 года, в сельхозорганизациях Орловской области объемы применения минеральных удобрений выросли почти на 30%, а объемы применения органических удобрений остались на прежнем уровне. Удельный вес удобренной органикой площади не превышает 10%. Так что в приоритете – химизация АПК и производство полусинтетических продуктов? Что будет с нашими почвами, другими природными ресурсами через пять-десять лет? Мы уже в числе лидеров по онкологическим заболеваниям. Разве некачественные продукты питания с большой долей антибиотиков, остатков других химических веществ и пестицидов, плохая экология здесь ни при чём? Чего еще ожидать от чиновников Клычкова вымирающему населению Орловской области?

Ольга Рождествина