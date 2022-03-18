18 марта 2022



На чиновников депздрава возбудили уголовное дело по льготным лекарствам

В Орловской области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами областного департамента здравоохранения, — об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. Дело возбуждено по материалам прокуратуры области и квалифицируется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, в период с января 2016 по февраль 2022 года должностные лица департамента здравоохранения Орловской области ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности в части организации проведения закупок лекарств и медицинских изделий. В частности, льготников. В итоге люди несвоевременно получили положенные им жизненно-необходимые и важнейшие лекарственные препараты, медизделия, а также специализированные продукты. При этом установлено, что в депздраве имеются товарные запасы закупленных и поставленных в Орловскую область лекарственных препаратов с истекшими сроками годности на сумму свыше 17 миллионов рублей. Указанные действия (по мнению следствия) повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также причинение особо крупного ущерба бюджету Орловской области.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе конкретных должностных лиц, причастных к нарушению прав жителей. Следствие принимает необходимые меры, направленные на восстановление нарушенных прав граждан. Расследование продолжается.

 

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Опубликовано 18 Мар 2022 в 15:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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