На чиновников депздрава возбудили уголовное дело по льготным лекарствам

В Орловской области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами областного департамента здравоохранения, — об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. Дело возбуждено по материалам прокуратуры области и квалифицируется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, в период с января 2016 по февраль 2022 года должностные лица департамента здравоохранения Орловской области ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности в части организации проведения закупок лекарств и медицинских изделий. В частности, льготников. В итоге люди несвоевременно получили положенные им жизненно-необходимые и важнейшие лекарственные препараты, медизделия, а также специализированные продукты. При этом установлено, что в депздраве имеются товарные запасы закупленных и поставленных в Орловскую область лекарственных препаратов с истекшими сроками годности на сумму свыше 17 миллионов рублей. Указанные действия (по мнению следствия) повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также причинение особо крупного ущерба бюджету Орловской области.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе конкретных должностных лиц, причастных к нарушению прав жителей. Следствие принимает необходимые меры, направленные на восстановление нарушенных прав граждан. Расследование продолжается.