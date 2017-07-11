На чистый воздух требуются деньги

№16 (509) от 16 мая 2018 г.

В связи с многочисленными жалобами избирателей на невыносимый запах с орловского ветсанутильзавода депутат Рыбаков побывал на предприятии с целью выяснить причину ситуации.

Как пояснил директор завода Альберт Закиров, на сегодняшний день государственное предприятие не в состоянии самостоятельно решить эту проблему. На эти цели требуется порядка 15 миллионов рублей. С июля 2015 года расчетный счет предприятия заблокирован, долг составляет порядка десяти миллионов рублей. Оборудование изношено практически на 100 процентов. На заводе осталась всего одна машина для перевозки сырья. Субсидии из области проблем не решают. Тем не менее завод пытается выживать при имеющихся мощностях.

– Наша цель – сохранить предприятие, – заявил Закиров. – Сегодня завод по объективным причинам потерял некоторых клиентов из Орловской области, но мы пытаемся привлекать иногородних партнеров.

Областной департамент промышленности и торговли в лице его руководителя Геннадия Парахина «пытается» решить проблему запаха, привлекая «благотворителей». На два из шести котлов для переработки сырья устанавливается система очистки. Однако, как выяснил депутат, эта система неэффективна: чтобы полностью исключить запах, требуется «очистка» всех шести котлов. К тому же сами котлы уже давно просятся на свалку.

Виталий Рыбаков намерен взять ситуацию на ГУП ОО «Ветсанутильзавод «Орловский» на депутатский контроль и добиваться от исполнительной власти оздоровления предприятия, являющегося важным звеном в системе биологической безопасности региона. По подсчетам финансистов предприятия, на эти цели требуется не менее 50 миллионов рублей.

В одном из ближайших номеров «Орловская среда» расскажет о проблемах завода подробнее.

завода подробнее.