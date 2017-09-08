На что влияем?

№45 (493) от 27 декабря 2017 г.

Портал «Орловские новости» ежегодно публикует рейтинг самых влиятельных людей Орловской области. В этом году 24-е место из ста в рейтинге занял заместитель председателя  правительства Орловской области по инвестиционной деятельности Сергей Филатов.

 

Как отмечает издание, прибывший в Орловскую область в 2015 году Сергей Филатов сменил на посту руководителя департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Юрия Есипова. Спустя несколько месяцев по распоряжению губернатора Потомского он занял должность заместителя председателя областного правительства.

«Филатов оказался в центре скандала, когда по обвинению в получении взяток была арестована начальник МУП «РОУ» Екатерина Стрелец, – пишут «Орловские новости». –  На допросе она заявила, что заносила деньги Филатову для последующей передачи Потомскому ради сохранения своего места. В показаниях, опубликованных в издании «Совершенно секретно», речь шла почти о 550 тысячах рублей. Позже Стрелец заявила, что якобы давала эти показания под давлением и от них отказывается. Дело в отношении чиновницы еще расследуется, она находится под домашним арестом». Кроме того, Филатов входил в советы директоров «Орелоблэнерго» и «Орелгортеплоэнерго», пакеты акций которых принадлежат Орловской области. В обоих компаниях были выявлены многомиллионные нарушения, допущенные в период губернаторства Потомского.

 

Никаких других «достижений» Филатова издание не упоминает, поскольку инвестиции, за которые он по должности и должен отвечать, в Орловскую область так и не пришли, несмотря на значительное число заключенных инвестиционных соглашений и не менее впечатляющую сумму бюджетных средств, потраченных на встречи с «инвесторами», в качестве которых нередко выступали представители экзотических стран Азии и Африки.

 

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Опубликовано 27 Дек 2017 в 14:25. В рубриках: Экономика. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 112

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