На депутатов наложили «подписные обязательства»?

№17 (510) от 6 июня 2018 г.

На сессии областного совета, которая состоится 7 июня, законодательный орган власти Орловской области назначит досрочные выборы губернатора Орловской области. Избирательная кампания должна стартовать с момента опубликования решения облсовета, однако по факту в Орловской области она уже идет. Разумеется, нелегально, и, само собой, незаконно.

Как мы уже сообщали нашим читателям, любой претендент на губернаторскую должность для регистрации на выборах в качестве кандидата должен пройти так называемый муниципальный фильтр, то есть собрать определенное число подписей депутатов представительных органов муниципальных образований. Сбор подписей, соответственно, может осуществляться после официального начала избирательной кампании и выдвижения кандидатов. Однако в Орловской области решили не ждать часа икс: с муниципальными депутатами уже проводится активная предварительная работа в пользу одного из будущих кандидатов. Надо ли говорить, что этим кандидатом является врио губернатора Орловской области Андрей Евгеньевич Клычков.

Как стало известно «Орловской среде», сотрудники областной администрации, используя руководство муниципальных районов, под тем или иным предлогом встречаются с депутатами и предлагают им подписать какой-то документ в поддержку выдвижения Клычкова кандидатом в губернаторы Орловской области. При этом, как утверждают очевидцы, документ представляет собой некий формализированный бланк (см. фото).

Здесь необходимо пояснить, что по закону каждый депутат муниципального представительного органа (например, районного совета) может поддержать только одного кандидата, то есть поставить свою подпись в листе поддержки только один раз. В случае если избирательной комиссией будет установлено, что депутат поддержал более одного кандидата в губернаторы, то действительной будет считаться подпись, которая была поставлена ранее по времени. При этом законом оговаривается ряд процедур, которые должны соблюдаться при сборе подписей.

Во-первых, изготовление листов поддержки должно быть оплачено кандидатом из средств избирательного фонда. Разумеется, такой фонд может быть учрежден опять же только после официального начала избирательной кампании. Во-вторых, подпись муниципального депутата должна быть проставлена в листе поддержки в присутствии нотариуса, с внесением удостоверительной надписи нотариуса, с указанием даты и времени.

Тем не менее, как утверждают наши источники, в районах области сбор подписей в поддержку выдвижения Клычкова уже идет: депутатов приглашают на собрания и заставляют подписываться в так называемых листах поддержки. Более того, нотариусов на данные собрания не приглашают, соответственно, нетрудно предположить, что заверять подписи депутатов им предложат задним числом, а это является грубым нарушением закона о нотариате и уголовным преступлением (статья 202 УК РФ – «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами»).

Понятно, что никакой юридической силы такие «листы поддержки» иметь не могут, однако резон в их заполнении, как нам представляется, есть.

Во-первых, заставляя депутатов подписываться в поддержку выдвижения Клычкова – пусть и на непригодных для регистрации бланках, чиновники связывают их обязательством «первой подписи»: то есть предварительно поддержавший Клычкова депутат уже гарантированно поставит свою подпись в настоящем бланке, когда штаб кандидата Клычкова будет готов предоставить листы поддержки для сбора депутатских подписей с соблюдением всех юридических процедур.

Во-вторых, эта же «первая подпись» не позволит тому же депутату поддержать какого-то другого кандидата – разумеется, того, с кем сам Клычков не желал бы конкурировать на выборах. А, как известно, кандидат, не сдавший необходимое количество подписей в поддержку своего выдвижения в избирательную комиссию, не может быть зарегистрирован.

Наконец, предварительное подписание листов поддержки дает муниципальным депутатам моральное право отказывать в поддержке другим кандидатам в губернаторы, мотивируя это тем, что он уже отдал свою подпись за другого кандидата.

Таким образом, мы наблюдаем картину, хорошо знакомую орловчанам по прошлым губернаторским выборам, когда уже на этапе выдвижения кандидатов услужливые чиновники областной администрации через некоторых руководителей муниципальных образований делали все возможное и невозможное, чтобы отсечь любых опасных для тогдашнего выдвиженца КПРФ Потомского конкурентов. Какими последствиями обернулась такая верноподданническая деятельность по «правильной» организации выборов и избранию «нужного» кандидата в отсутствие реальной конкуренции для граждан Орловской области, также всем хорошо известно.

В связи с этим хотелось бы напомнить, что закон запрещает принуждать муниципального депутата к проставлению подписи за того или иного кандидата. Закон также запрещает лицам, занимающим государственные и муниципальные должности, в период избирательной кампании использовать преимущества своего должностного и служебного положения в целях выдвижения и избрания кандидата.

Между тем, как видим, и принуждение, и использование чиновниками районного и областного уровня своего служебного положения с целью создать особые условия для регистрации кандидата Клычкова и помешать при этом регистрации других кандидатов, имеют место. А это, в свою очередь, может быть оценено как приготовление к совершению должностного преступления в соответствии с двумя статьями Уголовного кодекса РФ – «злоупотребление должностными полномочиями» и «превышение должностных полномочий».

Федор Крюков

Комментирует депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков:

— Поскольку ваше издание обратилось за комментарием ко мне, должен сказать, что мне тоже известны факты давления на муниципальных депутатов. По моим сведениям, в муниципальных образованиях области под видом разного рода собраний, конференций и тому подобных мероприятий с депутатами проводятся встречи, в ходе которых чиновники разного уровня – от районных до областных – пытаются оказывать на них воздействие и вынуждают ставить подписи в поддержку выдвижения врио губернатора Андрея Клычкова в качестве кандидата на губернаторских выборах. Что характерно, подписи ставят в листах поддержки, где не указана дата подписания документа.

Причем в тех случаях, когда депутаты не боятся проявлять принципиальную позицию, собрания не собирают – с ними «работают» индивидуально, приглашают на беседу по одному. Тем, кто упорствует, обещают проблемы – например, увольнение с работы. Причем эти обещания проблем касаются не только самих депутатов, но их родственников.

Подобные методы заставляют вспомнить избирательную кампанию 2014 года. Жители Орловской области не забыли, какими путями добивался результата на губернаторских выборах Вадим Потомский и какую роль играли в этом областные и районные чиновники. Сюда можно отнести и феноменально высокую явку избирателей, хотя, по моим сведениям, она такой не являлась, и мощнейший административный ресурс, который применялся при прохождении кандидатами муниципального фильтра. Сейчас есть все предпосылки, что ситуация повторяется. Поэтому я хотел бы напомнить всем, кто использует подобные нечестные методы при организации избирательного процесса, чем завершилась карьера избранного таким образом губернатора Потомского. Фиктивные выборы стали только началом, за которым последовала фиктивная деятельность на посту главы региона, которая не принесла Орловской области ничего кроме проблем, справиться с которыми регион не может до сих пор. А закономерным итогом всего этого процесса стала досрочная и бесславная отставка Потомского с поста губернатора.

Кроме того, думаю, что чиновники разного уровня должны понимать, что любые их действия, связанные с оказанием давления на депутатов в процессе сбора подписей в поддержку того или иного кандидата, запрещены законом и будут наказываться по всей строгости…

На недавно прошедшем в Петербурге экономическом форуме врио губернатора Андрей Клычков в интервью корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы» назвал себя честным политиком. Считаю, что честный политик, возглавляющий исполнительную власть в регионе, где предстоят губернаторские выборы, должен сделать все, чтобы избирательная кампания была максимально прозрачной и конкурентной. Жители Орловской области заслуживают честных выборов.