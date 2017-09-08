На детской площадке возле спортцентра «Атлант» демонтировали опасные элементы игрового оборудования

Привести в надлежащий вид детскую игровую площадку перед спортивным центром «Атлант» поручил глава администрации города Александр Муромский 21 ноября на своем еженедельном рабочем совещании с руководителями структурных подразделений.

Как сообщил Юрий Тарасов, начальник территориального управления по Железнодорожному району, в настоящий момент игровое оборудование приведено в порядок, его опасные элементы демонтированы, информирует пресс-служба администрации Орла.