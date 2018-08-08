8 августа 2018



На «Дормаше» окончательно поставили крест

Власти Орловской области не намерены возрождать обанкротившийся завод «Дормаш». Вместе с тем, совместно с челябинским инвестором прорабатывается возобновление производства крупной дорожной техники. Но это будет новое производство. Об этом сообщил врио главы региона Андрей Клычков на площадке форума «Территории смыслов на Клязьме».

«Вопрос не в возрождении самого «Дормаша», вопрос в возрождении направления, потому что «Дормаш» находится в глубокой стадии банкротства, идет реализация имущества. Сейчас стоит задача с новым инвестором о возрождении направления машиностроительного именно на этой площадке. Мы хотели бы, чтобы это была крупная дорожная техника. Этот сегмент рынка не полностью занят и потребность в этом есть», — цитирует Клычкова агентство ТАСС.

Напомним, сегодня в Орле состоялась встреча трудового коллектива и руководства еще одного предприятия — завода «Научприбор», которое также оказалось в сложной ситуации. Рабочие опасаются массового сокращения. Сотрудников распустили по домам с сохранением двух третей оклада. Им предложили до октября решить — переводиться в филиал в Санкт-Петербурге или расторгать трудовой договор. В случае отказа уезжать в Питер без работы может остаться более 200 человек, а город потеряет последнее приборостроительное производство.

 

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Опубликовано 08 Авг 2018 в 17:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 27

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