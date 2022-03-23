На электромагнитной волне

№10 (679) от 23 марта 2022 г.

По территории школы №15 в городе Орле проходит высоковольтная линия электропередач, создающая, как известно, определенное напряжение электрического поля, которое может неблагоприятно воздействовать на здоровье учащихся и учителей. Сам факт такого «соседства» с образовательным учреждением, находящимся в областном центре, вызывает недоумение. Житель Орла Владимир Карнаухов, может, и не единственный, кто усомнился в целесообразности нахождения «высоковольтки» возле здания школы, но именно он обратился в администрацию Орла и прокуратуру области с просьбой разобраться в ситуации.

Как сообщил Карнаухов, на территории общеобразовательной школы №15, расположенной по адресу: ул. Трудовых Резервов, 32, на протяжении многих лет существует действующая ВВЛ-110 кВ. Высоковольтная линия, как утверждает Карнаухов, находится всего в пяти-семи метрах от спортивного зала и учебного корпуса школы.

«Согласно требованиям п. 2.5.216 «ПУЭ-7 «Правил устройства эл. установок»

прохождение ВВЛ по территориям стадионов, учебных и детских учреждений не допускается, – пояснил Карнаухов. – То есть фактически осуществляется эксперимент по нанесению ущерба здоровью учащихся и преподавателей электромагнитными полями данной ВВЛ-110 кВ».

«В случае невозможности перекладки ВВЛ предусматриваются ли администрацией Орла и энергообеспечивающей организацией ОАО «Орёлоблэнерго» компенсации и возмещение ущерба здоровью граждан на данном объекте?» – задается вопросом Владимир Карнаухов.

«Согласно нормативным требованиям п. 12.22, п. 12.23 СНиП 2.07.01 -89… «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», воздушные линии электропередачи (ВЛ) напряжением 110 кВ и выше допускается размещать только за пределами жилых и общественно-деловых зон или предусматривать прокладку только кабельными линиями», заключает заявитель.

Обращение Карнаухова передали «по подведомственности» – в Приокское управление Ростехнадзора.

Как сообщило ведомство со ссылкой на «Орелоблэнерго», часть здания школы №15 действительно находится в охранной зоне ВЛ 110 кВ, причем довольно давно. До 1973 года на месте, где установлены опоры высоковольтной линии, проходила трасса ВЛ 35 кВ Узловая-Западная-Советская. В связи с развитием орловской энергосистемы в 1971 году было утверждено задание на проектирование новой «высоковольтки». С 1973 по 1974 годы выполнялся демонтаж существующей ВЛ 35 кВ и строительство новой ВЛ ПО кВ. В 1974 году она была введена в эксплуатацию.

Через год, в 1975 году, началось строительство учебного корпуса и спортзала на территории школы № 15 (эта информация есть на официальном сайте образовательного учреждения).

По поводу ВВЛ Приокское управление Ростехнадзора разъясняет: «Строительство ВЛ ПО кВ осуществлялось по действующим на тот момент Правилам устройства электроустановок, 4-е издание 1966 года (далее – ПУЭ-66). Нарушений или отклонений от ПУЭ-66 и нормативно-технических документов при вводе в эксплуатацию ВЛ ПО кВ в то время выявлено не было.

В СП 42.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (далее – Правила) в п.п. 1.1. указано, что настоящий свод правил распространяется на проектирование новых и реконструкцию существующих городских и сельских муниципальных образований на территории Российской Федерации и содержит основные требования к их планировке и застройке. Мероприятия, указанные в п.п. 12.22 и 12.23 Правил, носят рекомендательные действия при строительстве ВЛ ПО кВ и выше. В Правилах устройства электроустановок 7-е издание (далее – ПУЭ-7) в п.п. 1.1.1. указано, что Правила устройства электроустановок распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки. Из вышеизложенного следует, что ПУЭ-7 и Правила распространяются на те объекты, которые или вновь строятся, или реконструируются.

Строительство здания, в котором располагается учебный корпус и спортзал школы № 15 (начало строительства – 1975 год) выполнялось в охранной зоне, существующей ВЛ 110 кВ (окончание строительства – 1974 год). В соответствии с требованиями Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160, в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе запрещается размещать любые объекты и предметы (материалы), а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, размещать рынки, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.

Таким образом, нахождение в охранной зоне различного рода строений, ограждений земельного участка, древесно-кустарниковой растительности и пр. препятствует организации ремонтно-эксплуатационного обслуживания.

На основании вышеизложенного данные электроустановки не несут вред и угрозу жизни для окружающих при соблюдении правил безопасности», заключили специалисты Приокского управления Ростехнадзора.

Итак, общеобразовательная школа находится в охранной зоне, где ближе чем за двадцать метров запрещено размещение любых объектов, но сделать с этим ничего нельзя? Разве что Карнаухов может обратиться в суд, если его не устраивает ответ управления Ростехнадзора. Вот если бы школу строили в наши дни, а не в 1975 году, был бы совершенно другой разговор. Так, может, всё же спустя 47 лет стоит разобраться, насколько ученики школы №15 защищены от воздействия электромагнитных волн? Ведь всем известно, что длительное нахождение в непосредственной близости с линиями электропередачи негативно влияет на самочувствие людей. Поэтому и возникла необходимость введения запрета на длительное нахождение в охранной зоне. Школьники, и не одно их поколение, в этой зоне находятся по несколько часов в день. Слово за Роспотребнадзором.

Ольга Рождествина