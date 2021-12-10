10 декабря 2021



На елочные базары могут попасть опасные вредители

Уже совсем скоро на местных елочных базарах начнется активная торговля новогодними елками, поступающими к нам из различных регионов РФ и из-за рубежа. Учитывая, что у нас имеются очаги опасных карантинных вредителей леса, существует риск заноса и распространения этих насекомых на территории нашей области.

В Росельхознадзоре напомнили, что в Орловской области установлены карантинные фитосанитарные зоны по хвойным вредителям леса (черный сосновый усач, малый черный еловый усач, а также большой черный еловый усач) в Хотынецком, Знаменском, Дмитровском районах на площади 64,4 тыс га. Вывоз ёлок и сосен с данных территорий допускается только при наличии карантинного сертификата, который оформляется на каждую перевозимую партию.

Карантинный сертификат выдается на основании заключения карантинной экспертизы по результатам проведения лабораторных исследований елочной продукции и является документом, удостоверяющим соответствие партии данного товара карантинным фитосанитарным требованиям. Прежде чем приступить к разгрузке и реализации новогодних деревьев, в соответствии со статьями 21 и 32 Федерального Закона от 21.07.2014 №206-ФЗ «О карантине растений», владелец груза обязан немедленно известить ТУ Россельхознадзора о прибытии елей и самостоятельно осуществить гашение карантинного сертификата в течение одного дня с момента доставки подкарантинной продукции. За нарушение правил перевозки новогодних деревьев без карантинного сертификата, а также за несвоевременное его гашение предусмотрено административное наказание в виде штрафа.

 

Второе «я»
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Опубликовано 10 Дек 2021 в 17:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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