На Госуслугах появился раздел для иностранцев

Как рассказали в областной службе занятости, онлайн-сервисы, которые могут понадобиться иностранцам для жизни и работы в России, теперь находятся в одном разделе на Госуслугах.

Как зарегистрироваться на Госуслугах:

1. Оформите упрощенную учетную запись. На этом этапе требуются только ФИО и адрес электронной почты.

2. Получите СНИЛС через своего работодателя или самостоятельно в любом отделении ПФР.

3. Купите российскую сим-карту. Это можно сделать в салоне любого оператора связи по паспорту.

4. Подтвердите личность через онлайн-банк, если есть карта российского банка, или в центре обслуживания пользователей Госуслуг.

Какие услуги можно получить уже сейчас

✔Доступ к базе вакансий на сайте «Работа России»

✔Проверка ограничения на въезд в Россию

✔Запись в МВД на подачу документов для оформления патента

✔Выписка о зарплате и пенсионном стаже

✔Направление жалобы в трудовую инспекцию

Какие услуги будут доступны в будущем

— Оформление СНИЛС

— Получение ИНН

— Покупка полиса ДМС для получения патента на работу

— Оформление патента

— Заключение трудового или гражданско-правового договора

— Регистрация в качестве самозанятого.