4 марта 2022



На Госуслугах появился раздел для иностранцев

Как рассказали в областной службе занятости, онлайн-сервисы, которые могут понадобиться иностранцам для жизни и работы в России, теперь находятся в одном разделе на Госуслугах.
Как зарегистрироваться на Госуслугах:

1. Оформите упрощенную учетную запись. На этом этапе требуются только ФИО и адрес электронной почты.
2. Получите СНИЛС через своего работодателя или самостоятельно в любом отделении ПФР.
3. Купите российскую сим-карту. Это можно сделать в салоне любого оператора связи по паспорту.
4. Подтвердите личность через онлайн-банк, если есть карта российского банка, или в центре обслуживания пользователей Госуслуг.

Какие услуги можно получить уже сейчас
✔Доступ к базе вакансий на сайте «Работа России»
✔Проверка ограничения на въезд в Россию
✔Запись в МВД на подачу документов для оформления патента
✔Выписка о зарплате и пенсионном стаже
✔Направление жалобы в трудовую инспекцию

Какие услуги будут доступны в будущем
— Оформление СНИЛС
— Получение ИНН
— Покупка полиса ДМС для получения патента на работу
— Оформление патента
— Заключение трудового или гражданско-правового договора
— Регистрация в качестве самозанятого.

 

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Опубликовано 04 Мар 2022 в 13:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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