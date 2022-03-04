На Госуслугах появился раздел для иностранцев
Как рассказали в областной службе занятости, онлайн-сервисы, которые могут понадобиться иностранцам для жизни и работы в России, теперь находятся в одном разделе на Госуслугах.
Как зарегистрироваться на Госуслугах:
1. Оформите упрощенную учетную запись. На этом этапе требуются только ФИО и адрес электронной почты.
2. Получите СНИЛС через своего работодателя или самостоятельно в любом отделении ПФР.
3. Купите российскую сим-карту. Это можно сделать в салоне любого оператора связи по паспорту.
4. Подтвердите личность через онлайн-банк, если есть карта российского банка, или в центре обслуживания пользователей Госуслуг.
Какие услуги можно получить уже сейчас
✔Доступ к базе вакансий на сайте «Работа России»
✔Проверка ограничения на въезд в Россию
✔Запись в МВД на подачу документов для оформления патента
✔Выписка о зарплате и пенсионном стаже
✔Направление жалобы в трудовую инспекцию
Какие услуги будут доступны в будущем
— Оформление СНИЛС
— Получение ИНН
— Покупка полиса ДМС для получения патента на работу
— Оформление патента
— Заключение трудового или гражданско-правового договора
— Регистрация в качестве самозанятого.