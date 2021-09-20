На избирательном участке в академии ФСО возникли проблемы с подсчетом голосов

На избирательном участке №123, расположенном в здании академии ФСО в Орле, по состоянию на 13 часов 30 минут 20 сентября продолжался подсчет голосов избирателей. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук правозащитник Дмитрий Краюхин, который является членом избирательной комиссии Орловской области с правом совещательного голоса.

Проблемы возникли из-за расхождения числа избирателей, получивших бюллетени, и числа бюллетеней, извлеченных из стационарного ящика для голосования 17 сентября. Как рассказала «Орловской среде» член УИК с правом совещательного голоса Юлия Дивисенко, при подсчете голосов вечером 19 сентября выяснилось, что 17 сентября избирателям было выдано 569 бюллетеней, а в сейф-пакете, куда упаковали бюллетени из стационарного ящика для голосования №1, их оказалось 573. В этой связи Юлия Дивисенко подала жалобу председателю УИК с просьбой признать бюллетени из сейф-пакета недействительными и написала соответствующее заявление в полицию.

— Поскольку обнаружились расхождения числа бюллетеней с числом проголосовавших избирателей, у меня возникли предположения, что могло иметь какое-то вмешательство – например, пакеты могли вскрыть, подменить бюллетени и тому подобное. Поэтому я обратилась в полицию, а также просила признать данные бюллетени недействительными. Однако в ходе заседания комиссии мою жалобу отклонили. Полиция сейчас проводит проверочные мероприятия. При этом к 14 часам голоса подсчитали и протоколы оформили, а членов комиссии попросили покинуть помещение УИК.

Добавим, по информации Дмитрия Краюхина, на избирательный участок 123 полицейские получили допуск не сразу. Самого Краюхина туда также не пустили, хотя как член облизбиркома он имеет право присутствовать при подсчете голосов в любом помещении УИК.