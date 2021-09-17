17 сентября 2021



На кадастровой карте орловцам покажут «Землю для стройки»

В Орловской области тестируется новый электронный сервис «Земля для стройки», где орловцы смогут увидеть и выбрать участок для индивидуального жилищного строительства. В пилотном режиме Росреестр предоставит сведения о земельных участках, пригодных для жилищного строительства. Отображаются территории на Публичной кадастровой карте. Уже сервис тестируют в Липецкой, Ивановской и других областях. Каждый день число субъектов, подключенных к сервису, растет.

В Кадастровой палате Росреестра проводится анализ эффективности использования земельных участков с целью определить их пригодность для вовлечения их в жилищное строительство. К середине июня на территории Орловской области выявлено 5 объектов под индивидуальное жилищное строительство площадью более 46 га и 9 объектов площадью около 38 га для многоквартирных домов. В ближайшее время земельные участки будут размещены и доступны для просмотра на Публичной кадастровой карте.

Электронный сервис будет полезен орловцам, планирующим строительство дома. «Земля для стройки» укажет на подходящий незастроенный земельный участок и его исходные данные, например, площадь, адрес, категорию земли. Организации и инвесторы также в режиме онлайн смогут выбрать и оценить на Публичной кадастровой карте пригодные для строительства жилья земли. Сервис обеспечит связь между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и заинтересованными лицами.

 

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Опубликовано 17 Сен 2021 в 11:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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