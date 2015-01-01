На карте динозавров Орловская область имеет всего две отметки

Журнал «National Geographic» рассказал об интерактивной карте, на которой можно найти все места обнаружения костей доисторических животных: от ранних млекопитающих и до динозавров. Для поиска можно выбирать различные геологические эпохи и пласты, где были найдены организмы. Редакция «Орловской среды» изучила ресурс и нашла всего две отметки в пределах нашего региона. В северо-западной части Орловской области на границе с Карачевым отмечены радиоля́рии — одноклеточные планктонные организмы, обитавшие преимущественно в тёплых океанических водах. И на севере останки древнего хордового.

Кстати, изначально все континенты на карте показаны так, как они существуют сейчас, но если выбрать другую геологическую эпоху, то материки перестроятся, и можно будет сразу увидеть, насколько сильно сдвинулись тектонические плиты за миллионы лет. Также карта дает возможность узнать, какие животные бродили в вашей местности миллионы лет назад.