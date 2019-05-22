На карте Орла появится имя Николая Ковалева

Совет ветеранов ФСБ России предложил присвоить улице в Орле имя Николая Ковалева. Соответствующее обращение рассмотрели на профильной комиссии по наименованию. С учетом выдающихся заслуг депутата Государственной Думы ФС РФ, почетного гражданина Орловской области, генерала армии Николая Дмитриевича Ковалева комиссия приняла решение присвоить наименование «улица им. Генерала армии Ковалева» существующей непоименованной улице, идущей от улицы Мостовой до улицы Емлютина параллельно Карачевскому шоссе в микрорайоне «Зареченский». По информации управления градостроительства администрации города Орла, наименование указанной улицы не повлечет перерегистрацию граждан и объектов недвижимости. Окончательное решение будет принято депутатами горсовета на ближайшей сессии.