31 марта 2020



На «карте убитых дорог» Орловщины пополнение!

Представители ОНФ обратились в правительство Орловской области с просьбой привести в порядок дорогу во Мценском районе на участке от деревни Ядрино до деревни Мелынь. Эта трасса не ремонтировалась более 20 лет и пришла в полную негодность. Ранее на карту проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/карта убитых дорог» местные жители нанесли отметку о жутком положении с этим проездом.

«После поступления сигнала на карту дорожного проекта ОНФ наши активисты проехали по всему маршруту, провели фотофиксацию состояния дороги. На дороге образовалось огромное количество выбоин и ям. Ямочный ремонт не приносит нужных результатов. После каждой зимы и весны ямы образуются вновь», — подчеркнул член регионального штаба ОНФ в Орловской области Александр Семкин.

Дорога протяженностью около 24 км соединяет более пяти населенных пунктов. По ней проходит маршрут рейсовых автобусов, а также автобуса, перевозящего школьников.

«Данная дорога небезопасна для движения транспорта. По этой причине мы обратились в правительство региона с предложением внести этот участок в план ремонта и привести ее в нормативное состояние», — резюмировала член регионального штаба ОНФ в Орловской области Ирина Гончарова.

 

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Опубликовано 31 Мар 2020 в 12:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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