16 марта 2022



На контейнерных площадках опять появятся таблички

На 2021 год в Орле были запланированы создание и ремонт 5 контейнерных площадок, закупка и установка 3 бункеров — накопителей. Также были заключены муниципальные контракты на поставку 362 контейнеров для раздельного накопления ТКО, с привлечением средств федерального бюджета. Общая сумма по муниципальным контрактам составила более пяти миллионов рублей. Почти все эти средства поступали из федерального бюджета, доля софинансирования из бюджета города — 1%. В текущем году при реализации программы планируется обустройство 21 площадки для накопления ТКО и закупка 6 бункеров-накопителей – рассказали на заседании профильного комитета горсовета.

Депутат Александр Головин обратил внимание участников обсуждения на проблему жителей частного сектора: «Люди часто не знают – куда вывозить крупногабаритные отходы. Стоит устанавливать на площадках информационные щиты с указанием телефонов, по которым можно получить информацию о работе перевозчика отходов».

Коллегу поддержал заместитель председателя горсовета Сергей Себякин, напомнивший, что такая практика не нова: «Раньше висел график вывоза с телефоном мастера. Люди могли связаться и все узнать». Комитет рекомендовал администрации добиться от компаний – перевозчиков установки таких информационных табличек на контейнерных площадках.

 

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Опубликовано 16 Мар 2022 в 17:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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