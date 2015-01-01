На Красноармейской из-за дождя просела дорога

На улице Красноармейской неподалеку от завода «Протон» просела часть дороги. Как пишут очевидцы, одна машина застряла, другие продолжают ехать, хоть и цепляют днищем за асфальт. Фото с места происшествия появились в социальных сетях, в частности в группах «Конубри» и «Орловчане Вконтакте». Ожидать комментариев от орловской госавтоинспекции не приходится — на время чемпионата мира по футболу силовики получили настоятельную рекомендацию не публиковать негативные информации о происшествиях и преступлениях.

Кстати, провалы на проезжей части стали традиционными после того, как стали закатывать в асфальт решетки ливневой канализации. Что характерно, даже когда открывается очередной провал, никто не занимается устранением причин его образования. Самым ярким примером может служить яма перед входом в гостиницу «Салют». Провал ежегодно размывало дождем и его традиционно засыпали щебнем. Так продолжалось до тех пор, пока не рухнул уже более внушительный кусок асфальта сбоку от гостиницы. Когда рабочие вскрыли повреждение, оказалось, что водой промыло просто огромную яму и только чудом удалось избежать серьезных последствий очередного провала. Традиционно проседает и плитка на «самой красивой» улице Ленина перед «Малиновой водой». Очевидцы опускали в провал камеру и видно, что вода промыла плитку далеко в сторону от места просадки. Но латку ставят опять же локально, на занимаясь поиском и ликвидацией причины регулярного образования ямы.