На Красном мосту похитили более 179 миллионов рублей

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении более 179 млн рублей, выделенных в рамках реализации национального проекта и предназначенных для выполнения работ по реконструкции Красного моста в Орле.

Напомним, еще в ноябре 2020 в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» МКУ «УКС г. Орла с ООО «Ремспецмост» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции «Красного моста» в г. Орле. В июне 2021 г. на место проведения работ выезжал прокурор Орловской области Владислав Малкин. По поручению прокурора области проведена проверка соблюдения законодательства при расходовании бюджетных средств.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, было установлено, что ООО «Ремспецмост» для участия в конкурсе на выполнение работ по реконструкции объекта культурного наследия регионального значения «Красного моста» в г. Орле были представлены заведомо подложный договор субподряда на выполнение работ по сохранению другого объекта культурного наследия, а также документы, подтверждающие его исполнение. По указанным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

В результате принятых прокуратурой области мер координационного характера по данному уголовному делу следствием генеральному директору ООО «Ремспецмост» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Кроме того, установлено, что с декабря 2020 г. по март 2021 г. генеральный директор подрядной организации совместно с другими лицами растратили предназначенные для выполнения работ по реконструкции Красного моста денежные средства в общей сумме более 179 млн рублей. На денежные средства, полученные подрядчиком в качестве аванса, была приобретена не предусмотренная муниципальным контрактом дорогостоящая строительная техника и автомобили класса люкс. Кроме того, значительная сумма денежных средств перечислена на расчетные счета организаций с признаками мнимости, зарегистрированные на подставных лиц.

В результате незаконных действий бюджету причинен ущерб на указанную сумму, работы на объекте длительное время не ведутся. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). Сегодня, 21 сентября 2021 г. генеральный директор ООО «Ремспецмост» задержан. На объектах подрядной организации на территории Белгородской области и в г. Орле проведены обыски. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.