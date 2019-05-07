На Кривцовском мемориале перезахоронили останки 112 воинов Красной Армии

6 мая на Кривцовском мемориале состоялся митинг и торжественное перезахоронение останков советских бойцов, найденных поисковиками в ходе первого этапа межрегиональной акции «Вахта Памяти — 2019». Установлено имя одного погибшего бойца. Это рядовой Семен Александрович Жерновой 1908 года рождения, уроженец деревни Белый хутор Краснодарского края. Кроме того, в ходе поисковых работ в рамках Вахты Памяти – 2018 на территории Тверской области были обнаружены останки уроженца Болховского района красноармейца Александра Еремеевича Тарасова 1918 года рождения. Останки бойца были переданы поисковиками на родную землю и перезахоронены на территории Кривцовского мемориала. Личные вещи бойца переданы на хранение в Болховский краеведческий музей, — рассказали в пресс-службе облправительства.

Также орловские поисковики передали родственникам медальон Петра Антоновича Загрядского 1907 года рождения, уроженца города Чкалов (теперь Оренбург). Медальон был потерян бойцом в период ожесточенных боев на болховской земле. Петр Загрядский погиб в 1944 году под Витебском. Собравшиеся почтили память погибших бойцов минутой молчания. Останки воинов перезахоронили с воинскими почестями. Завершилась церемония возложением цветов и венков к обелиску Воинской Славы.

Напомним, что межрегиональная акция «Вахта Памяти – 2019» в рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2019» пройдет в три этапа. Первый этап Вахты Памяти – 2019 проходит на территории Болховского, Глазуновского, Дмитровского, Залегощенского, Колпнянского, Ливенского, Мценского, Новосильского, Орловского районов Орловской области в период с 26 апреля по 9 мая. Сюда съехались 992 человека из поисковых организаций и клубов разных регионов России.