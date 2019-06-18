18 июня 2019



На Кривцовском мемориале поставят храм-часовню

В Орле координационный совет движения «Кривцовский мемориал» обсудил дорожную карту строительства храма-часовни. В ходе Болховской освободительной операции 1942-43 гг. на территории Кривцово велись ожесточенные бои, в которых сложили свои головы около 200 000 (по приблизительным оценкам) советских солдат. Болховская районная администрация в мае 2012 года приняла решение о строительстве храма-часовни во имя святого Иоанна Воина на территории Кривцовского мемориала. Идея строительства храма-часовни принадлежала автору мемориального комплекса, ныне покойному архитектору Орловской области Сергею Федорову. 40 лет назад он задумал ее в западной части некрополя как духовную доминанту, завершающую мемориальный ансамбль, — сообщили в пресс-службе орловской митрополии.

 

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Опубликовано 18 Июн 2019 в 16:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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