На Кривцовском мемориале высадили «сад памяти»

100 саженцев ели и столько же рябины посажено лесоводами Болховского лесничества на Кривцовском мемориале. Акция прошла в память о сражениях с осени 1941 по лето 1943 в «долине смерти» – участке от г. Болхова до г. Новосиля, где сотни тысяч советских солдат пали смертью храбрых. Посаженные в «саду памяти» деревья, олицетворяющие жизнь и память, будут расти рядом с уже повзрослевшими и возмужавшими зелеными великанами как символ непрерывной эстафеты памяти великому подвигу воинов-освободителей.

Учитывая сложившуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку и режим самоизоляции, акция «сад памяти» в этом году меняет свой формат. Теперь, стать ее участником может любой, кто проживает в частном доме или в данное время находится на даче. Сейчас, когда многие остаются в окружении родных и близких, посадите дерево у себя на участке, поддержав акцию в социальных сетях с хештегом #садпамятидома. Пусть это станет добрым флешмобом, благодаря которому акция памяти не прекратится даже в нынешней ситуации!