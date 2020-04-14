На куполе одного из старейших орловских храмов установят новый крест

К Пасхе на куполе Космодамиановского храма в селе Дьячье установят новый крест. Его планируют поставить на место к Пасхе. Сегодня на куполе возвышается временный деревянный крест, — рассказали в пресс-службе орловской митрополии. Новая святыня изготовлена на средства прихожан и благодетелей. Кстати, в день освящения креста орловский митрополит Тихон вместе с прихожанами высадил одну из первых лип на территории храма, положив начало липовой аллее. Она соединит храм и источник, который находится неподалеку.

Кстати, храм святых бессребреников Космы и Дамиана в селе Дьячье начали восстанавливать в 2009 году по благословению архиепископа Орловского и Ливенского Пантелеимона. Первая Литургия здесь состояла 14 ноября 2009 года, в престольный праздник. Богослужение посетили около 100 человек. Сегодня храм восстанавливается попечением местных жителей и редких благодетелей. Помощь в восстановлении церкви оказывают участники молодежного движения «Троицкий клуб» при Свято-Троицком храме города Орла.

Космодемьянский погост, один из древнейших на территории Орловского уезда, впервые упоминается в Писцовой книге 1594-1595 годов. В последующем, церковь Космы и Дамиана упоминается в ведомостях по церквям Орловского уезда 1734 и 1755 годов. Тогда при ней насчитывалось 102 приходских двора.

Новую двухпрестольную холодную церковь (вместо более древней деревянной) прихожане построили в 1781 году. Храм был двухэтажным, на нижнем каменном этаже находился малый престол во имя Святой Живоначальной Троицы, а на втором, деревянном, главный — святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана. При церкви была трехъярусная деревянная колокольня. В приходе имелись две земские школы.

Сохранившийся теплый однопрестольный кирпичный храм строился 10 лет. Он был освящен в 1914 году. При храме была колокольня высотой около 25 метров.Церковь была закрыта в 1930-е годы. Колокольня не сохранилась. В советское время храм использовался как зернохранилище. В 1990-е годы колхоз развалился, а церковь была заброшена.