20 ноября 2018



На лесное хозяйство Орловщины добавят федеральных денег

Управление лесами Орловской области защищает в Рослесхозе бюджет развития лесного хозяйства области на следующий год. Орловские лесничие надеются, что объем субвенций из федерального бюджета в 2019 году увеличится на 17,8 млн рублей и составит 93,8 млн рублей, что на 23% больше по сравнению с текущим годом.

В общем объеме субвенций предусмотрены бюджетные средства на реализацию мероприятий федерального проекта «Сохранение лесов» в составе национального проекта «Экология». Проектом предусмотрены мероприятия по сохранению лесов, в том числе на основе их воспроизводства, а также модернизация материально-технической базы государственных учреждений специализированной лесохозяйственной и лесопожарной техникой.

Объем финансирования в регионе мероприятий федерального проекта «Сохранение лесов» в 2019 году составит 23,3 млн рублей. Впервые за последние 5 лет выделены субвенции на приобретение лесохозяйственной и лесопожарной техники в сумме 15,4 млн рублей, а также на приобретение лесопатрульной техники для государственных лесных инспекторов в сумме 2,9 млн рублей, — сообщили в пресс-службе облправительства.

 

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Опубликовано 20 Ноя 2018 в 11:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 29

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