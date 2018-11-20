На лесное хозяйство Орловщины добавят федеральных денег

Управление лесами Орловской области защищает в Рослесхозе бюджет развития лесного хозяйства области на следующий год. Орловские лесничие надеются, что объем субвенций из федерального бюджета в 2019 году увеличится на 17,8 млн рублей и составит 93,8 млн рублей, что на 23% больше по сравнению с текущим годом.

В общем объеме субвенций предусмотрены бюджетные средства на реализацию мероприятий федерального проекта «Сохранение лесов» в составе национального проекта «Экология». Проектом предусмотрены мероприятия по сохранению лесов, в том числе на основе их воспроизводства, а также модернизация материально-технической базы государственных учреждений специализированной лесохозяйственной и лесопожарной техникой.

Объем финансирования в регионе мероприятий федерального проекта «Сохранение лесов» в 2019 году составит 23,3 млн рублей. Впервые за последние 5 лет выделены субвенции на приобретение лесохозяйственной и лесопожарной техники в сумме 15,4 млн рублей, а также на приобретение лесопатрульной техники для государственных лесных инспекторов в сумме 2,9 млн рублей, — сообщили в пресс-службе облправительства.