7 июля 2021



На личный прием к прокурору области пришли 30 жителей Орловского района

Сегодня в рамках работы мобильной приёмной прокурор Орловской области Владислав Малкин провёл выездной личный приём жителей Орловского района.

На прием к прокурору пришли 30 человек. От граждан поступили обращения по вопросам благоустройства и содержания дорог в ряде населенных пунктов района, сферы ЖКХ и организации водоснабжения, нарушений жилищных, социальных прав граждан, земельного законодательства и другим.

В ходе приема прокурор области ответил на вопросы граждан, разъяснил положения действующего законодательства.

По всем обращениям даны поручения о проведении проверок.

Результаты рассмотрения обращений, поступивших на личном приеме, находятся на контроле прокурора области, информирует пресс-служба ведомства.

 

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Опубликовано 07 Июл 2021 в 16:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 58

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