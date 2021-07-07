На личный прием к прокурору области пришли 30 жителей Орловского района

Сегодня в рамках работы мобильной приёмной прокурор Орловской области Владислав Малкин провёл выездной личный приём жителей Орловского района.

На прием к прокурору пришли 30 человек. От граждан поступили обращения по вопросам благоустройства и содержания дорог в ряде населенных пунктов района, сферы ЖКХ и организации водоснабжения, нарушений жилищных, социальных прав граждан, земельного законодательства и другим.

В ходе приема прокурор области ответил на вопросы граждан, разъяснил положения действующего законодательства.

По всем обращениям даны поручения о проведении проверок.

Результаты рассмотрения обращений, поступивших на личном приеме, находятся на контроле прокурора области, информирует пресс-служба ведомства.