На месте «Чайной» в Орле вырастет 16-этажная высотка

На месте бывшего кафе «Чайная», расположенного по адресу: г. Орёл ул. Октябрьская, д. 130, построят многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями для торговли, общественного питания и бытового обслуживания, — сообщает группа ВК «Новостройки города Орла»  Почему эта абсолютно рядовая стройка, которых сейчас в областном центре десятки, привлекала к себе повышенное внимание — стало понятно из расследования, которое провели создатели группы «Новостройки города Орла».

— Реализацией проекта займётся предприниматель Николаев Александр Борисович, получивший скандальную известность благодаря строительству административного здания на ул. Полесской, 6. Напомню, что претензии у городской администрации к ИП Николаеву возникли из-за выявленных отклонений от первоначально утверждённого проекта, который являлся основанием для выдачи разрешения на строительство. Фактическая площадь здания оказалась втрое больше проектной, а высота увеличилась с пяти до девяти этажей. Впрочем, добиваясь остановки строительства на Полесской, городская администрация действовала как-то странно. Отказывая в выдаче нового разрешения на строительство и требуя сноса, администрация предоставила разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Не удивительно, что в итоге Верховный суд стал на защиту застройщика и обязал региональные власти узаконить объект, — пишут авторы заметки.

Дальше расследование выявило не менее интересную историю, чем та, что произошла со стройкой на Полесской. Как пишут энтузиасты, тщательно следящие за всеми новыми домами в городе: «И в этом случае размер земельного участка недостаточен для нормального размещения многоэтажного здания. Но на сей раз, застройщик заблаговременно заручился поддержкой городских властей. Первым делом озаботились недостатком земли. В настоящее время в собственности у супруги предпринимателя находится земельный участок № 57:25:0010704:80 площадью 2648 м². С целью расширения его границ, МУП «УРГД г. Орла» разработало проект межевания, предусматривающий присоединение окружающей территории. В результате такого «перераспределения» площадь участка увеличивается до 3576 м². Кстати, по странному стечению обстоятельств, в состав присоединяемой территории, вошла земля, которую в сентябре 2016 года освободили от незаконных гаражей.

Проект межевания также предусматривает формирование нового участка из состава земель общего пользования, предназначенного для «озеленения и благоустройства», площадью 1065 м². На нём, очевидно, предполагается разместить элементы благоустройства для будущего дома. Таким образом для нужд новостройки планируется выделить территорию общей площадью 4641 м²», — пишут авторы расследования.

Все детали предстоящего строительства можно будет узнать на публичных слушаниях по проекту межевания, которые состоятся 26 октября 2017 года в 17 часов в большом зале администрации города Орла (ул. Пролетарская Гора, 1).

 

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Опубликовано 08 Сен 2017 в 11:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 26

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