14 февраля 2020



На месте старого фонтана возле завода «Стекломаш» высадят деревья

Общественная комиссия по программе «Формирование комфортной городской среды» одобрила эскизы благоустройства территорий, запланированные в 2020 году. Начальник управления градостроительства Владимир Плотников представил эскизы двух территорий – большого участка на опушке Медведевского леса по ул. Рощинской и сквера возле «Стекломаша».

В Северном районе предлагается обустроить участок леса так, чтобы в нем было удобно и любителям спокойных прогулок, и физкультурникам. «Мы специально консультировались со спортсменами при выборе покрытия для дорожек. Это будет отсев щебня, уложенный на георешетку – покрытие ровное, на нем не скапливается вода. Будет удобно и для бега, и для маломобильных групп населения», — сообщил Плотников. Вдоль тропинок на проекте обозначены скамейки, предусмотрено освещение. Выделены места для игровых и спортивных площадок.

Если на первом проекте для фантазии архитекторов было достаточно места, то второй проект вписан в небольшой участок рядом с загруженной улицей Герцена. Поэтому здесь игровые зоны и лавочки было предложено переместить как можно дальше от дороги. Пустая сегодня чаша фонтана может смениться новыми клумбами, планируется подсадить сюда порядка 30 деревьев. В глубине сквера разместятся игровая и спортивная площадки.

 

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Опубликовано 14 Фев 2020 в 17:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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