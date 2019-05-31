На мост «Дружбы народов» привезли консольно-шлюзовый кран

Консольно-шлюзовый кран, необходимый для демонтажа старых и установки новых балок, пообещали собрать в течение двух недель, ориентировочно — в середине июня. На сессии горсовета стало известно, что ООО «ДорМостПроект» возобновил авторский надзор за производством работ. Временное расторжение договора между автором проекта и МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (УКХ) произошло в связи с проблемами финансирования. При этом депутаты поразились новому юридическому термину «временное расторжение». По словам депутата Тимура Нерушева, существует четко прописанная и оговоренная процедура расторжения контракта. В большинстве случаев это делается по решению суда. Такого, чтобы организация временно разрывала контракт, а потом возобновляла — в истории Орла еще не было. Как пояснили депутатам представители «ДорМостПроекта», существует график выезда специалистов на место. Ни одно посещение моста из-за финансовых неурядиц пропущено не было.

Что касается защиты от падения мусора в реку, то брезентовый экран был натянут только под одним из пяти пролетными строениями (на левобережном пролете №3-№4). При уборке строительного мусора с пролета произошел обрыв брезента от переполнения, — отметили в пресс-службе городской администрации. Вопрос находится на контроле природоохранной прокуратуры Орловской области. В свою очередь УКХ, как заказчик, выставил ООО «РГС» штраф на сумму 350 тыс. рублей за отсутствие защитного экрана.

По состоянию на 28 мая на мосту «Дружбы» ведутся работы по ремонту пролетного строения №1 и №2 длинной 14 м. 2 и 3 мая произведены доставка и монтаж пяти балок пролетного строения двумя автомобильными кранами. Установлена опалубка и производится армирование швов между балками, а также монолитных надопорных участков плиты балок для их бетонирования. За прошедшие три месяца — февраль, март и апрель, — ООО «РГС» предъявило акты выполненных работ на сумму 1,5 млн. руб, отметил и.о. начальника УКХ Дмитрий Фролов. Работы велись неактивно, с перебоями в снабжении и волнениями рабочих по причине невыплаты им заработной платы.

За 9 месяцев подрядной организацией освоено 80,7 млн рублей (27,5% от суммы контракта). Львиную долю этой суммы составила закупка железобетонных балок пролетных строений 52,9 млн руб. Фактически же выполнено работ на 27,7 млн руб. (9% от суммы контракта). Остаточная стоимость по объекту составляет 212,4 млн рублей, задолженность по оплате составляет 51,4 млн рублей.

Ведущий инженер ООО «РГС» Павел Алексеенко рассказал, что отставание от графика связано с задержкой выплаты аванса (хотя это прописано в договоре) и с тем, что проектная документация, переданная им в начале производства работ, являлась неактуальной в части переноса коммуникаций. «Проект капитального ремонта был разработан в 2013-2014 года, после чего производилось переустройство набережной, добавились коммуникации на матчах освещения. Без откорректированного рабочего проекта работы начать было невозможно», — отметил Павел Алексеенко.

Что касается ранее озвученных предложений о полном перекрытии движения по мосту, то, по словам Павла Алексеенко, это позволит увеличить темпы работ. Если ремонт продолжит осуществляться с попеременным закрытием полос движения, то конец работ переносится на весенне-летний период 2020 года. В случае, если заказчик примет решение о полном перекрытии моста в ближайшие 2-3 недели, работы удастся выполнить в срок, то есть до декабря 2019 года. Но решение необходимо принимать сейчас. Так как работы необходимо делать или/или. То есть либо по проекту (с сохранением движения), либо чтобы нагнать пропущенные из-за ошибок в проекте сроки.

Генеральный директор ООО «ДорМостПроект» Александр Стикин, который также присутствовал на заседании городского Совета, подтвердил, что авторский надзор возобновлен. Специалисты, как и прежде, будут посещать объект дважды в месяц. В настоящий момент все производимые или планируемые к производству работы выполняются в соответствии с проектом, никаких отступлений в части проектных решений нет.

В завершении обсуждения депутаты городского совета признали работу ООО «РГС» неудовлетворительной и призвали УКХ тщательно проанализировать необходимость закрытия движения по мосту «Дружбы народов». Также депутаты поручили сити-менеджеру Александру Муромскому взять ремонт моста «Дружбы народов» под личный контроль.