29 ноября 2019



На мост Дружбы привезли новый кран

Магистральный шаровой кран прибыл на строительную площадку моста Дружбы. Сейчас ООО «Ремспецмост» занимается сборкой и установкой конструкции, а АО «Орелоблэнерго» прокладывает кабель электросети для подключения крана. В целом на объекте работает 29 человек, три автомобиля и экскаватор. По информации первого замглавы горадминистрации Олега Минкина, основные работы ведутся на коротком 14-метровом пролете: устраиваются опалубки подферменников, предназначенных для установки опорных частей моста, и их армирование. Также забетонированы две шкафные стенки. Так как сейчас температура воздуха отрицательная, на объекте ведется прогрев бетонных конструкций электродами, — заверили в пресс-службе горадминистрации.

На данный момент работы над водной гладью не производятся, однако ООО «Ремспецмост» указано на необходимость установки защитного экрана. Олег Минкин подчеркнул, что эта конструкция предусмотрена автором проекта и в скором времени появится под мостом в обязательном порядке.

Что касается другого объекта — Красного моста, то до конца 2019 года УКСу предстоит провести процедуру для определения подрядной организации на выполнение работ. Олег Минкин подчеркнул: основные работы по реконструкции Красного моста начнутся только после того, как мост Дружбы введут в эксплуатацию. На 2020 год запланированы археологические работы в зоне будущего строительства, поскольку Красный мост является объектом культурного наследия и располагается в заповедной зоне.

 

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Опубликовано 29 Ноя 2019 в 16:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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