На мосту Дружбы народов осталось смонтировать 7 балок

На мосту Дружбы народов в Орле заменены все железобетонные балки. Осталось произвести монтаж 7 балок, над которыми будет выполнено устройство тротуара. Кроме того, выполнены работы по омоноличиванию продольных межбалочных швов, а также демонтажу перильных ограждений. Производится устройство шкафной стенки на 8 опоре (со стороны улицы 5 августа). Выполнены работы по устройству монолитной тротуарной плиты длиной более 300 метров. Производится устройство консолей под опоры освещения по правой стороне моста. Ежедневно на объекте работают в 2 смены в среднем 70 человек, — рассказали в пресс-службе Горсовета. Напомним, депутаты приняли решение ежемесячно следить за ходом ремонта этого объекта.

Мэр Орла Василий Новиков также регулярно выезжает на мост «Дружба». В минувшую субботу, вместе с главой администрации Александром Муромским, градоначальник оценил темпы ремонта на объекте. Несмотря на раннее утро выходного дня, работа там велась полным ходом. Корреспондент “Орловской среды” также был в выходной день на Оке в районе моста и судя по шуму — на объекте было довольно многолюдно.