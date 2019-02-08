8 февраля 2019



На мосту Дружбы Народов повесили видеокамеру

На мосту Дружбы Народов городские власти повесили видеокамеру, чтобы все жители смогли следить за ходом ремонтных работ. Ссылка на прямую трансляцию здесь. Через главное меню можно выбрать режим трансляции в высоком или низком разрешении. Камера видеонаблюдения транслирует картинку с полуночи. Предусмотрен и архив записей, где можно отследить — как перемещалась техника и сколько рабочих в какой момент было на мосту. Также по архиву можно будет отследить, как меняется облик моста в связи с демонтажом или установкой новых элементов. Судя по расположению камеры, она висит со стороны Заводского района.

 

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Опубликовано 08 Фев 2019 в 17:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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