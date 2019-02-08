На мосту Дружбы Народов повесили видеокамеру

На мосту Дружбы Народов городские власти повесили видеокамеру, чтобы все жители смогли следить за ходом ремонтных работ. Ссылка на прямую трансляцию здесь. Через главное меню можно выбрать режим трансляции в высоком или низком разрешении. Камера видеонаблюдения транслирует картинку с полуночи. Предусмотрен и архив записей, где можно отследить — как перемещалась техника и сколько рабочих в какой момент было на мосту. Также по архиву можно будет отследить, как меняется облик моста в связи с демонтажом или установкой новых элементов. Судя по расположению камеры, она висит со стороны Заводского района.