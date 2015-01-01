На Наугорском шоссе заделали яму, в которой два года водители били подвески

В Орле продолжается дорожный ремонт. Сегодня ночью была заделана яма на Наугорском шоссе напротив ТЦ «Европа», которая осталась еще после ремонта 2016 года. На одном из заседаний горсовета еще в 2017-ом руководитель ТТП Александр Коровин обратился к властям с просьбой заделать яму, в которой ломают подвески троллейбусы. Экс-руководитель УКХ пообещал залатать яму в течение недели, но отставка помешала ему сдержать слово и прошло еще несколько месяцев, прежде, чем яму все же закатали асфальтом.

Кстати, сегодня стало известно, что на ремонт дорог Орла выделены дополнительные средства из регионального Дорожного фонда. 26 июня, на рабочем совещании озвучили сумму — 86 млн рублей.

В этой связи мэр Орла Василий Новиков поручил городской администрации ускорить процесс формирования дополнительного списка улиц, которые требуют ремонта, а также подготовки проектно-сметной документации. Василий Новиков обратил внимание на то, что при составлении списка объектов, необходимо учитывать жалобы орловцев, активно работать с населением.

По состоянию на сегодняшний день, из 17 ремонтируемых объекта, 5 предъявлены к сдаче. На 27 июня назначена выездная комиссия по приемке этих 5 объектов. Отмечено, что на 7 дорогах ведутся работы, к 4 еще не приступили. Из-за ремонта теплотрассы 1 объект отложен, — пояснили в пресс-службе горсовета.