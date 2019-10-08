8 октября 2019



На нет и суда нет. В ГИБДД не знают, что делать с любителями громкой музыки из авто

Любители автозвука, которые регулярно собираются на площади Карла Маркса и мешают киловаттами из динамиков спать жителям близлежащих домов, оказались вне правового поля. Такой ответ дал глава орловской госавтоинспекции на сегодняшней пресс-конференции. Журналисты поинтересовались, какой алгоритм действий необходим, чтобы орловцы могли спокойно спать ночью, а не вскакивать, когда под окнами их дома проезжает заниженная «Лада» седан баклажан, дребезжащая от запредельно громкой музыки. Оказалось, что в действующих законах никак не прописана ответственность для любителей модифицировать своих «железных коней» и наращивать мощность динамиков. Если нарушитель стоит под окнами — его можно привлечь к ответу, но не с помощью ГИБДД, а с помощью участкового и только по статье за шум после 11 часов вечера. А если машина движется, то ГИБДД помочь не сможет. Громыхающий басами «седан-баклажан» скроется из-под окон многоэтажки быстрее, чем удастся прибыть на место патрулю. Да и в случае задержания — громкость музыки никак не прописана в законах, а значит и наказать автовладельца невозможно.

 

В Орле задержан телефонный террорист
В Орле объявлен конкурс «Молодые лица города-2016»
В Орле «скрытый патруль» ГАИ пресекает телефонные разговоры за рулем
Опубликовано 08 Окт 2019 в 17:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"