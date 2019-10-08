На нет и суда нет. В ГИБДД не знают, что делать с любителями громкой музыки из авто

Любители автозвука, которые регулярно собираются на площади Карла Маркса и мешают киловаттами из динамиков спать жителям близлежащих домов, оказались вне правового поля. Такой ответ дал глава орловской госавтоинспекции на сегодняшней пресс-конференции. Журналисты поинтересовались, какой алгоритм действий необходим, чтобы орловцы могли спокойно спать ночью, а не вскакивать, когда под окнами их дома проезжает заниженная «Лада» седан баклажан, дребезжащая от запредельно громкой музыки. Оказалось, что в действующих законах никак не прописана ответственность для любителей модифицировать своих «железных коней» и наращивать мощность динамиков. Если нарушитель стоит под окнами — его можно привлечь к ответу, но не с помощью ГИБДД, а с помощью участкового и только по статье за шум после 11 часов вечера. А если машина движется, то ГИБДД помочь не сможет. Громыхающий басами «седан-баклажан» скроется из-под окон многоэтажки быстрее, чем удастся прибыть на место патрулю. Да и в случае задержания — громкость музыки никак не прописана в законах, а значит и наказать автовладельца невозможно.