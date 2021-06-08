На нормальные дорожки по орловским кладбищам нужно минимум 80 миллионов рублей

Городские власти обратили внимание на состояние орловских кладбищ. Выехав на место, “отцы города” обнаружили, что без проблем можно пройти только по центральным дорожкам и только в сухую погоду. Проблему могло бы решить асфальтирование. Однако, как рассказали в пресс-службе горадминистрации, для этого на все восемь городских кладбищ потребуется около 80 миллионов рублей. Более дешёвый, но не менее практичный способ — отсыпка дорожек асфальтогранулятом. Это снятый с улиц дорожный слой, который может еще послужить на благо жителей. Работы по отсыпке дорожек на кладбищах планируют начать уже в следующем году.