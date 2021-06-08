8 июня 2021



На нормальные дорожки по орловским кладбищам нужно минимум 80 миллионов рублей

Городские власти обратили внимание на состояние орловских кладбищ. Выехав на место, “отцы города” обнаружили, что без проблем можно пройти только по центральным дорожкам и только в сухую погоду. Проблему могло бы решить асфальтирование. Однако, как рассказали в пресс-службе горадминистрации, для этого на все восемь городских кладбищ потребуется около 80 миллионов рублей. Более дешёвый, но не менее практичный способ — отсыпка дорожек асфальтогранулятом. Это снятый с улиц дорожный слой, который может еще послужить на благо жителей. Работы по отсыпке дорожек на кладбищах планируют начать уже в следующем году.

 

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Опубликовано 08 Июн 2021 в 15:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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