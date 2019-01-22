На обеды для малоимущих орловские власти потратят 2,3 миллиона рублей

На горячие обеды для малоимущих жителей Орла из городского бюджета направили 2,3 млн рублей, сообщает пресс-служба RosTender.info. 119 жителей Орла в течение 2019 года смогут обедать в специальной столовой в районе улицы Пролетарская гора. Стоимость каждого обеда оценивается в 85 рублей. Он будет состоять из нескольких блюд: супа, второго, салата, напитка и выпечки.

Администрация Орла объявила тендер по выбору подрядчика, который возьмет на себя приготовление и раздачу обедов. Предложения от участников тендера принимаются до 29 января, а 1 февраля планируется подвести его итоги. За качеством питания будет следить управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта Орла.