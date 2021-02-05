На окраине Орла дети ходят в школу по проезжей части. Тротуаров нет

ОНФ просит власти Орла и Орловского района построить тротуары на дорогах, ведущих к Овсянниковской средней школе. В сухую погоду дети еще могут идти по обочине, а в период распутицы вынуждены ходить по проезжей части.

«Безопасность детей по дороге в школу – важный фактор, на который необходимо ориентироваться при планировании и строительстве дорожной инфраструктуры. Дорога является местом повышенной опасности. Особенно уязвимы в данной ситуации дети, которые могут потерять бдительность и в любой момент пострадать. Поэтому дорога в школу должна быть безопасной. В сложившейся ситуации мы призываем власть принять меры для оборудования необходимых элементов дорожной инфраструктуры, которые повысят безопасность детей по дороге в Овсянниковскую среднюю школу», – подчеркнул руководитель регисполкома Владимир Филонов.

В конце января 2021 г. общественники получили обращение от родителей, чьи дети обучаются в Овсянниковской средней школе. Активисты ОНФ выехали на место и встретились с родителями, коллективом преподавателей, а также пригласили на встречу представителей администрации Орловского района. Во время встречи родители рассказали, что уже несколько лет пытаются добиться оборудования тротуаров на улицах Центральной и Катукова, которые ведут в школу. Но все их попытки оказались безрезультатными. В Овсянниковской средней школе, которая находится на границе города Орла и Орловского района, обучается более 400 учеников. Часть из них проживает на территории Платоновского сельского поселения, куда входит деревня Овсянниково, а другая часть — на территории Орла. В школу они

идут по улице Центральной, где вдоль проезжей части нет тротуаров.

Также родители пожаловались активистам ОНФ на отсутствие перед школой зоны для парковки автомобилей. Взрослые не могут припарковать машину, когда привозят или забирают детей из школы. Общественники попросили администрацию Орловского района обратить внимание и на эту проблему.