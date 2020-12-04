4 декабря 2020



На опушке Медведевского леса открыли игровую площадку и спортгородок

В Медведевском лесу завершился многострадальный ремонт в рамках «Формирования современной городской среды».  С первым подрядчиком пришлось расторгнуть контракт. Изначально благоустройство опушки Медведевского леса должно было завершиться до 24 июля 2020 года. Подрядчик ООО «Балтстройпроект» не справился с возложенными на него обязанностями, и договорные отношения с ним были расторгнуты в одностороннем порядке. Стоимость действующего муниципального контракта — 4,9 млн рублей.

Все работы на опушке леса доделывала уже другая организация ООО «Строительно-монтажное управление-19» (г. Орёл). Подрядчик установил 33 опоры освещения, по 24 лавочки и урны, игровые площадки, контейнеры, обустроил, тропиночную сеть, въезд и парковку, установил систему видеонаблюдения и спортивный городок. Освещение и видеонаблюдение заработают на следующей неделе. Сейчас ведутся пуско-наладочные работы, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

 

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Опубликовано 04 Дек 2020 в 16:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 3

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