На Орловщине ай-тишников поддержат минимальными налогами

Соответствующие изменения в областной закон приняли на сессии облсовета. Как рассказал руководитель облдепартамента экономического развития Сергей Антонцев, законопроект направлен на поддержку малого и среднего предпринимательства в период действия внешних санкционных ограничений против Российской Федерации в целях минимизации негативных последствий. Законом предусмотрено для плательщиков упрощенной системы налогообложения, осуществляющих деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий, установить на три года пониженные налоговые ставки в размере 1 процента (ранее действовавшая ставка – 3 %, полная ставка – 6 %) при объекте налогообложения «доходы».

По сравнению с действующим законом Орловской области теперь расширены категории налогоплательщиков в целях применения пониженных ставок (1 % и 5 %) для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, связанную с использованием вычислительной техники и информационных технологий (код ОКВЭД 62.09) и по сопровождению компьютерных систем (код ОКВЭД 62.03.13).

На данную категорию налогоплательщиков теперь распространяются действующие условия применения пониженных налоговых ставок.

Учитывая сложную экономическую ситуацию, законом также приостановлено для всех категорий налогоплательщиков до 31 декабря 2022 года действие одного из трех условий при применении пониженных налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения – в части отсутствия недоимки по уплате налогов, зачисляемых в консолидированный бюджет Орловской области.

Согласно экспертной оценке сумма выпадающих доходов консолидированного бюджета Орловской области в связи со снижением налоговой ставки по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составит порядка 17 млн рублей.

Принятые меры поддержки коснутся 448 налогоплательщиков, в том числе 341 предпринимателя, — рассказали в пресс-службе облправительства.