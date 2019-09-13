13 сентября 2019



На Орловщине добавилось 4 700 онлайн касс

Более 4700 онлайн-касс появилось в Орловской области в ходе третьего этапа реформы ККТ. Напомним, 1 июля 2019 года официально завершился третий этап реформы по переходу на новый порядок применения контрольно-кассовой техники (ККТ). В итоге в нашем регионе было зарегистрировано 4748 касс нового образца. Всего же на данный момент в регионе насчитывается 16,7 тыс. онлайн-касс, — сообщили в пресс-службе УФНС.

После завершения третьего этапа реформы практически все расчёты при продаже товаров и оказании услуг должны осуществляться с применением онлайн-касс и обязательной выдачей покупателю (клиенту) кассового чека. Право не использовать ККТ до 1 июля 2021 года предоставлено только для индивидуальных предпринимателей, которые продают товары собственного производства, занимаются выполнением работ или оказанием услуг.

Внедрение нового порядка применения контрольно-кассовой техники способствует созданию прозрачной конкурентной среды, упрощает взаимодействие с налоговой службой и помогает в организации бизнеса. Также новый порядок применения ККТ предоставил потребителям товаров и услуг новый инструмент для защиты своих прав. Теперь любой чек может быть быстро проверен покупателем, в том числе, с помощью бесплатного мобильного приложения ФНС России.

 

7 апреля Церковь празднует день Благовещения Пресвятой Богородицы
Ленинская подтвердила неофициальный статус «улицы вечного ремонта»
График подвоза питьевой воды в Орле на 7-8 августа
Опубликовано 13 Сен 2019 в 15:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"