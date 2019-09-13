На Орловщине добавилось 4 700 онлайн касс

Более 4700 онлайн-касс появилось в Орловской области в ходе третьего этапа реформы ККТ. Напомним, 1 июля 2019 года официально завершился третий этап реформы по переходу на новый порядок применения контрольно-кассовой техники (ККТ). В итоге в нашем регионе было зарегистрировано 4748 касс нового образца. Всего же на данный момент в регионе насчитывается 16,7 тыс. онлайн-касс, — сообщили в пресс-службе УФНС.

После завершения третьего этапа реформы практически все расчёты при продаже товаров и оказании услуг должны осуществляться с применением онлайн-касс и обязательной выдачей покупателю (клиенту) кассового чека. Право не использовать ККТ до 1 июля 2021 года предоставлено только для индивидуальных предпринимателей, которые продают товары собственного производства, занимаются выполнением работ или оказанием услуг.

Внедрение нового порядка применения контрольно-кассовой техники способствует созданию прозрачной конкурентной среды, упрощает взаимодействие с налоговой службой и помогает в организации бизнеса. Также новый порядок применения ККТ предоставил потребителям товаров и услуг новый инструмент для защиты своих прав. Теперь любой чек может быть быстро проверен покупателем, в том числе, с помощью бесплатного мобильного приложения ФНС России.