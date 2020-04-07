7 апреля 2020



На Орловщине еще 5 человек заболели коронавирусом

В Орловской области подтверждено 5 новых случаев заболевания коронавирусом. На 7 апреля в Орловской области выявлено 12 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Трое больных уже выздоровело. Информация опубликована на сайте стопкоронавирус.рф. Все случаи заболевания были выявлены у людей, вернувшихся в Орловскую область из-за границы и из Москвы.

Последние 5 заболевших прибыли в наш регион из Москвы. Среди них 4 вахтовика и один человек, который находился в Москве по семейным обстоятельствам. Все прибывшие были взяты под контроль Роспотребнадзором и областным облздравом. Трое заболевших сразу были помещены в инфекционные отделения, двое находились на самоизоляции. Состояние всех удовлетворительное.

 

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Опубликовано 07 Апр 2020 в 18:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 33

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