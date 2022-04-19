19 апреля 2022



На Орловщине используют саженцы с закрытой корневой системой

Однолетние районированные сеянцы сосны прибыли в наш регион из лесопитомника Воронежской области. Они будут расти на площади 5,26 га в Краснозоренском районе (земли лесного фонда Ливенского лесничества). Сеянцы сажали в заранее подготовленные плужные борозды механизированным способом, используя лесопосадочную машину. Учитывая небольшой опыт посадки сеянцев с закрытой корневой системой, контроль за процессом был очень тщательный Сотрудники автономного учреждения «Ливнылес», выполняющие посадочные работы, и Ливенского лесничества контролировали работу техники, ведь при посадке культур необходимо надежно защитить корневую систему сеянцев от подсыхания, правильно рассчитать глубину посадки. Хорошей приживаемости и успешному развитию будущего соснового бора способствует и нынешняя прохладная дождливая погода. Посадочный материал с закрытой корневой системой используется в регионе впервые за последние годы.

 

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Опубликовано 19 Апр 2022 в 16:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 3

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