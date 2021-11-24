24 ноября 2021



На Орловщине изменили налог для организаций

Сегодня на заседании облсовета депутаты утвердили новые правила налогообложения в нашем регионе. В частности, для торговых и административно-деловых центров, объектов общественного питания и бытового обслуживания ставка налога составит 2% от кадастровой стоимости их недвижимости. Исключение — центры, введенные в эксплуатацию после 1 января 2013 года, площадью свыше 5 000 кв. метров. Для них продолжит действовать общее правило налогообложения.

Также было принято решение освободить от налогообложения на имущество организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, площадь которых менее 100 кв. м. Кроме того, установлена ставка налога в размере 0,4 % от кадастровой стоимости недвижимого имущества для организаций потребительской кооперации.

 

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Опубликовано 24 Ноя 2021 в 18:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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