5 февраля 2021



На Орловщине коронавирус не нашли ни на упаковках продуктов, ни в транспорте

Сотрудники Роспотребнадзора проводят обследование объектов окружающей среды на наличие коронавируса. Как рассказал руководитель регионального ведомства Александр Румянцев, всего проведено 1 605 лабораторных исследований объектов окружающей среды по эпидемиологическим показаниям и в рамках мониторинга. В частности, проводились исследования сточных вод, смывов с поверхностей на объектах розничной торговли, транспортной инфраструктуры, с поверхностей пищевых продуктов и ее упаковки, в медицинских организациях. По результатам исследований коронавирус обнаружен не был.

 

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Опубликовано 05 Фев 2021 в 12:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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