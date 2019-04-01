1 апреля 2019



На Орловщине космический мониторинг оперативно выявляет термоточки

МЧС России проводит космический мониторниг по выявлению термоточек, что позволяет оперативно, в случае подтверждения сведений, принимать соответствующие меры по ликвидации загораний.
31 марта на территории Орловской области были зарегистрированы две термоточки, одна из которых подтвердилась. Оперативная группа Шаблыкинского местного пожарно-спасательного гарнизона выезжала в район села Навля, где было обнаружено загорание сухой растительности на площади 500 квадратных метров. Загорание было ликвидировано сотрудниками пожарно-спасательной части № 37.
Сотрудниками Государственного пожарного надзора проводятся проверки и будут составлены административные материалы в отношении виновных в поджоге сухой растительности и несоблюдении правил пожарной безопасности.
Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает, что в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за сжигание мусора, стерни и пожнивных остатков предусмотрена ответственность в виде штрафа на граждан от 2000 руб. до 3000 руб., должностных лиц от 6000 руб. до 15000 руб., юридических лиц от 150000 руб. до 200000 руб.

 

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Опубликовано 01 Апр 2019 в 16:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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