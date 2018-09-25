На Орловщине ловят капровых жуков на запахи любви

В Орловской области развесили феромонные ловушки для капрового жука. Ловушки с отловленными насекомыми передаются для экспертизы и идентификации в лабораторию. Результаты исследований послужат для составления планов по ликвидации карантинных объектов в случае их обнаружения. Пока, к счастью, этих вредителей не обнаружено.

Капровый жук или Кожеед зерновой (Trogodermagranarium) по внешнему виду типичный представитель отряда жесткокрылых. Именно личинки кожееда несут ответственность за весь вред, причиненный запасам человека. Они подвижные, ведут скрытный образ жизни, прячутся от света. При неблагоприятных условиях, ухудшении качества пищи, критическом увеличении популяции личинки впадают в диапаузу. Насекомые заползают в щели столбов или штукатурки, где замирают на различный срок – от нескольких недель до четырех лет. Оживают они после появления свежего чистого корма. Потомство капрового жука не погибает при небольших отрицательных температурах. Мороз -10°C убивает 73% личинок, а более высокие показатели они переживают, замедляя процессы в организме.

Ущерб продовольствию и семенам наносят личинки. Мелкие насекомые способны привести в негодность огромные объемы зерна и других запасов, нанося колоссальный материальный вред. Огромные колонии потомства кожеедов проявляют круглосуточную активность, питаясь без перерывов. Они поражают более 100 видов продукции: бобовые, зерновые культуры, семена, орехи, бахчевые, цветочные и лесные культуры. Под угрозой оказываются продовольственные склады, мукомольные заводы, хлебопекарни, кондитерские фабрики пивзаводы.

Потомство капрового жука способно питаться зерном с минимальной влажностью (6%) ни один вредитель не кормится на таких сухих продуктах. Личинки пробираются к пище через самые плотные преграды. Они прогрызают полиэтилен, крафт-бумагу, алюминиевую фольгу, полипропилен и полиэстер. Для обеспечения безопасности импортная подкарантинная продукция осматривается и отправляется на анализ.

Основные пути заражения – это ввоз вредителя с партией продуктов или транспортными средствами (судами, железнодорожными вагонами, грузовыми автомобилями). Кожееды могут попасть в страну, спрятавшись в таре и упаковке, посылках с семенами, — рассказали в пресс-службе Референтного центра Россельхознадзора.