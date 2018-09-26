На Орловщине начался сезон простуд

С 17 по 23 сентября 2018 в области зарегистрировано 3 276 случаев заболеваний ОРВИ. При этом дети в возрасте до 14 лет составили 66,0% от общего числа заболевших, — сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В регионе продолжается вакцинация против гриппа уже получили прививки более 143 тысяч человек или 18,9% всех жителей. В ведомстве напомнили, что дети, беременные женщины, лица старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями относятся к категории лиц с высоким риском возникновения серьезных осложнений от гриппа. Вакцина является самой эффективной мерой профилактики, а самое главное — позволяет избежать тяжелых осложнений, которые характерны для этого заболевания. Иммунитет к вирусу гриппа вырабатывается через 8-12 дней после введения вакцины и сохраняется до 12 месяцев. На введение вакцины могут проявиться местные и общие реакции, чаще всего гриппоподобные симптомы. В течение последних 5 лет на территории области поствакцинальные осложнения на введение вакцины против гриппа не регистрировались.