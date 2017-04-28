На Орловщине нашли бешеную лису

В отдел вирусологии референтного центра Россельхознадзора привезли труп лисы из деревни Ворошилово Знаменского района. В ходе лабораторных исследований установлено, что животное было заражено вирусом бешенства. Как уточнили в ведомстве, это уже шестой подтвержденный случай бешенства в Орловской области с начала года. Ранее заболевание диагностировалось у 4-х кошек и одной овцы.

Напомним, бешенство — особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом. Передаётся со слюной при укусе (или контакте со слюной) больного животного. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желёз, нервных клеток коры головного мозга, бульбарных центров и, поражая их, вызывает тяжёлые нарушения. При контакте с больным животным (укус, ослюнение и пр.) необходимо выдавить кровь из раны, промыть место контакта или укуса теплой водой с мылом и немедленно обратиться к врачу для введения антирабической сыворотки.

Инкубационный период заболевания составляет от 10 дней до 3—4 (но чаще 1—3) месяцев, в некоторых случаях — до одного года. У иммунизированных людей в среднем он длится 77 дней, у не иммунизированных — 54 дня. При появлении клинических признаков бешенства лечение уже бесполезно – наступает летальный исход.