На Орловщине нашли бешеных лису и корову

На Орловщине отмечено еще два случая бешенства у животных. Смертельный вирус был обнаружен в патологических материалах коровы (Покровский район) и лисы (Знаменский район). И это тревожный сигнал, ведь с начала года бешенство на территории региона было зафиксировано в 8 районах, лабораторно подтвержден 21 случай заболевания. Жертвами вируса чаще становятся домашние животные. Но они-то заражаются не друг от друга! Резервуар и постоянный источник опасности — дикие животные, которых тоже можно вакцинировать. Процесс отличается от прививок домашних животных (лис никто не ловит — им просто разбрасывают приманку с вакциной). Но при должном охвате эти меры дают ощутимый результат.

Напомним, не так давно был снят карантин по бешенству в Знаменском районе. Тем временем уже введён новый – в Покровском. Здесь в ноябре вирус был зафиксирован в 5 случаях (3 случая — у крупного рогатого скота и по одному – у овцы и лисы), — сообщили в пресс-службе референтного центра Россельхознадзора.