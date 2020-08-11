На Орловщине нашли еще одно предприятие-призрак

С помощью системы «Меркурий» специалисты Россельхознадзора пресекли нелегальное введение в оборот продукции птицеводства в Орловской области.

В июле 2020 года в ходе мониторинга системы «Меркурий» были выявлены факты оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) на продукцию птицеводческого предприятия ИП Горностаев И.Р. (г. Ливны, Орловская область). Однако, по данным УФНС России по Орловской области, этот индивидуальный предприниматель прекратил свою деятельность еще в мае 2019 года.

Однако, в 2020 году на площадку ИП Горностаев И.Р. поступило инкубационное яйцо в количестве 21600 штук, 500 голов суточных цыплят, 6400 голов суточных гусят от предприятий, расположенных в Республики Чувашии, Республики Адыгея, Ставропольском крае. Также было установлено, что специалисты БУОО «Ливенская районная станция по борьбе с болезнями животных» оформили пять транспортных эВСД на живую птицу (цыплята, утята, гусята) для реализации покупателям Орловской области. Для предотвращения дальнейшего нелегального введения в оборот птицеводческой продукции производственная площадка ИП Горностаев И.Р. переведена в статус фантомной.

Имеющаяся информация по данному факту направлена в УФСБ России по Орловской области.