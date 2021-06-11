На Орловщине нашли способ сократить число бездомных собак

Как мы уже неоднократно сообщали — строительство приюта не сможет кардинальным образом решить проблему бродячих собак в городе. Поэтому волонтеры при поддержке областных властей предложили оригинальное, хотя и довольно эффективное решение — отдавать “бездомышей” в добрые руки.

Организатор приюта «Альфа» Ольга Полстянкина рассказала: «Когда человек спасает собаку, забирая её из приюта, он спасает две жизни. Первую – той, которую он забирает, а вторую – той, которая придёт на её место».

«Проблема бездомных собак в Орле – одна из самых волнующих горожан. Но отсутствие крова у животных – наша ответственность. Порой сами жители не следят за своими питомцами, а иногда и вовсе выбрасывают их на улицу», – отметила руководитель Центра управления регионом Орловской области Анастасия Пилипенко.

ЦУР разработал и запустил сайт dogs57.ru, на котором собраны истории подопечных городского приюта. Платформа должна объединить тех, кому небезразлична судьба животных. Посетитель ресурса может ознакомиться с анкетами собак, записаться в ряды волонтеров, стать куратором или полноценным хозяином четырехлапого. Также ЦУР запустил Telegram-канал Собаки57.рф.