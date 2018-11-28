28 ноября 2018



На Орловщине не хватает врачей, водителей, слесарей и инженеров

По данным Орелстата, уровень занятости населения в регионе составил 56,1 %, что на 0,3 процентных пункта выше, чем в 2017 году. Уровень общей безработицы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 1,8 процентных пункта и остановился на отметке 4,8 %. С начала года в службу занятости в поиске подходящей работы обратились 11,1 тысяч орловцев. Из них трудоустроено почти 6 тысяч. Уровень фиксированной безработицы на региональном рынке труда на 1 ноября 2018 года составил 0,8 %.

В органы службы занятости населения Орловской области работодатели заявили 5,4 тыс. вакансий (на 1 ноября прошлого года количество вакансий было ниже — 5,1 тыс. единиц). Наибольшим спросом на рынке труда пользуются врачи, медицинские сестры, инженеры, слесари, водители автомобиля, трактористы, продавцы, менеджеры, повара, а также подсобные рабочие, грузчики, уборщики.

 

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Опубликовано 28 Ноя 2018 в 17:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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